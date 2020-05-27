Цены на нефть упали 27 мая, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что работает над решительным ответом на предложенный Китаем закон о безопасности в Гонконге, передает Reuters.

Цены на нефть упали 27 мая, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что работает над решительным ответом на предложенный Китаем закон о безопасности в Гонконге, передает Reuters.Потенциальное ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может усилить давление на мировой бизнес и спрос на нефть, уже ослабленный в результате пандемии коронавируса.Нефть сорта Brent подешевела на 47 центов, или на 1,3%, до $35,7 за баррель, а американская нефть сорта WTI упала на 32 цента, или почти на 1%, до $34,03."Угроза новой торговой войны между США и Китаем больше не является просто хвостовым риском и может означать катастрофу для рискованных активов", — сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.Мрачные прогнозы в отношении экономического воздействия пандемии также сказались на ценах на нефть.По словам главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристины Лагард, экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12% в этом году, предупредив, что умеренный сценарий уже устарел и его исход будет между средним и крайне негативным.Трейдеры также обратили внимание на ранние сигналы о встрече между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками менее чем за две недели.Группа, известная как ОПЕК+, сокращает добычу нефти почти на 10 миллионов баррелей в день в мае и июне, но вопрос заключается в том, продолжит ли она это делать по мере восстановления спроса после ослабления блокировок из-за коронавируса во многих странах.Ожидается, что в этом году из-за вспышки коронавируса глобальные энергетические инвестиции сократятся примерно на 20%, или $400 миллиардов, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).