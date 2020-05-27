Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил о том, что исполком РФБ принял решение не определять победителя и медалистов минувшего сезона чемпионата России, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщил о том, что исполком РФБ принял решение не определять победителя и медалистов минувшего сезона чемпионата России, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса."Исполком РФБ последовал рекомендации Министерства спорта РФ утвердить классификацию команд на дату последнего сыгранного матча, без присвоения звания "чемпион" и без определения призеров", — приводит слова Кириленко ТАСС.Напомним, что Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за эпидемиологической обстановки еще в конце марта. Таблицу турнира на момент завершения сезона возглавляли подмосковные "Химки", выигравшие 18 матчей из 19.