Ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец прогнозирует обильные осадки в Центральной России в предстоящую пятницу. Эксперт отметил, что в Москве дожди могут побить 44-летний рекорд, ..

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец прогнозирует обильные осадки в Центральной России в предстоящую пятницу. Эксперт отметил, что в Москве дожди могут побить 44-летний рекорд, сообщает .Тишковец ожидает, что объем осадков в Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областях может составить "четыре ведра на квадратный метр" территории. Поверхность покроется слоем воды толщиной до 47 миллиметров, передает .