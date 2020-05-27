Ямальские спасатели эвакуировали 14 человек. Информация о поломке судна на воздушной подушке в Тазовской губе поступила накануне. ЧП произошло в 4,5 км от берега.

Ямальские спасатели эвакуировали 14 человек. Информация о поломке судна на воздушной подушке в Тазовской губе поступила накануне. ЧП произошло в 4,5 км от берега.На место аварии на катере "Бестер" отправились четыре сотрудника "Ямалспаса". Они быстро прибыли на место происшествия и начали эвакуацию. Людей вывезли двумя группами по 7 человек. Водитель судна и его хозяин от эвакуации отказались, позже они самостоятельно доставили транспортное средство на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.Еще об одном ЧП сообщает сегодня ГТРК "Ямал". В редакцию поступил ролик, снятый одним из пользователей популярной соцсети. На нем зафиксировано ЧП на трассе Обская — Бованенковское.На кадрах видно, как по мосту через реку направляется колонна автомобилей. В какой-то момент деревянное покрытие переправы не выдерживает веса большегруза и с треском обрушивается в реку. В образовавшуюся яму начинает проваливаться одна из машин месте с водителем. В последний момент мужчина успевает выпрыгнуть из автомобиля.Причины ЧП уточняются. По предварительной информации, никто не пострадал.