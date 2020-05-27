Подаренная дедушкой внукам сломанная зажигался, предположительно, стала причиной пожара в Вологде, в результате которого брат с сестрой получили серьезные ожоги.

Подаренная дедушкой внукам сломанная зажигалка, предположительно, стала причиной пожара в Вологде, в результате которого брат с сестрой получили серьезные ожоги, сообщили в региональном управлении СКР.Пожар в квартире на улице Горького вспыхнул днем 26 мая, а за день до этого присматривавший за внуками 63-летний дедушка одарил двухлетнего мальчика якобы неработающей зажигалкой, а сам продолжил выпивать. По данным очевидцев, когда вспыхнуло пламя, мужчина быстро покинул квартиру, оставив внуков в комнате. Спасли их работавшие напротив строители, которые заметили дым из окна. Они уговорили мальчика и его шестилетнюю сестру спрыгнуть вниз, им в руки.Мальчик получил ожоги 12% тела, у его сестры обожжена почти треть тела. На дедушку завели уголовное дело по статье "Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью".