У россиян в июне может появиться еще один выходной: таковым, возможно, объявят день проведения Парада Победы. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У россиян в июне может появиться еще один выходной: таковым, возможно, объявят день проведения Парада Победы. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."С большой долей вероятности могу предположить, что будет (объявлен выходной – ред.), да", – цитирует Пескова РИА Новости.Парад в честь 75-летия Победы должен состояться в Москве 24 июня – эту дату накануне назвал президент России Владимир Путин. Говоря о том, снимут ли в столице ограничительные меры к этому сроку, Песков отметил, что за месяц эпидемиологическая обстановка в городе поменяется и власти внесут "соответствующие коррективы".Традиционный Парад Победы, который обычно проходит в Москве 9 мая, в этом году из-за эпидемии коронавируса перенесли на более поздний срок. Новой датой назвали день, в который в 1945 году на Красной площади состоялся "исторический парад победителей" в Великой Отечественной войне.26 мая глава государства поручил начать подготовку к мероприятию и обеспечить самый строгий режим безопасности.