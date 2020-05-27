Европейский центральный банк предупредил, что резкий рост государственного долга грозит заставить инвесторов переоценить суверенный риск и может усилить давление на более уязвимые европейские страны, пишет Financial Times.

Европейский центральный банк предупредил, что резкий рост государственного долга грозит заставить инвесторов переоценить суверенный риск и может усилить давление на более уязвимые европейские страны, пишет Financial Times.Дефицит бюджета стран еврозоны вырастет в среднем до 8% ВВП в этом году, что намного выше уровня, достигнутого после финансового кризиса 2008 года, прогнозирует центробанк.Совокупный государственный долг, как ожидается, увеличится с 86% ВВП до более чем 100%, поскольку государства-члены еврозоны стремятся преодолеть экономические последствия коронавирусного кризиса, заявил регулятор."Пандемия представляет собой среднесрочный вызов для устойчивости государственных финансов", — отмечается в обзоре финансовой стабильности.Государственный долг, согласно прогнозам, приблизится к 200% ВВП в Греции и 160% в Италии, а также достигнет 130% в Португалии и чуть менее 120% во Франции и Испании, заявил ЕЦБ."Связанное с этим увеличение уровня государственного долга может также спровоцировать переоценку суверенного риска участниками рынка и вновь усилить давление на более уязвимые государства", — отметил центробанк.Италия должна рефинансировать более 15% своего долга в следующем году, в то время как эта цифра составляет более 10% для Франции, Испании, Бельгии, Финляндии и Португалии, заявил ЕЦБ, назвав выплаты некоторых стран в ближайшие два года "существенными".Европейская комиссия прогнозирует, что экономика еврозоны в 2020 году сократится на рекордные 7,7%. Усилия по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19 приведут к тому, что государственный долг и дефицит бюджета увеличатся.