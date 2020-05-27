Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников."На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности", — сообщил министр на правительственном часе в Госдуме. По его словам, активность начала расти с 12 мая, когда регионы начали постепенно снимать ограничения карантина.Но, как отметил Решетников, "значительный объем экономики находится, что называется, в заморозке". Это непродовольственная розницы, общепит и туризм.К концу мая государственная поддержка экономики и населения составила 3,3 триллиона руб. Поддержка охватила 62 сферы экономики, пострадавших от пандемии, в которых занято "более 6 миллиона человек, из них 3,3 миллиона в компаниях малого и среднего бизнеса", отметил Решетников."Мы ожидаем снижения экономики в этом году до 5%. Уменьшится как потребительский, так и инвестиционный спрос", — уточнил министр. По его словам, прогноз роста российского ВВП в 2021 году на 2,8% будет уточнен.Реальные доходы населения в России снизятся на 6% по итогам года, сообщил Решетников. По его словам, антикризисные меры господдержки замедлило снижение доходов. "Если бы они не были приняты, падение доходов во II квартале 2020 года было бы существенно больше — до 7,5%", — сообщил министр на правительственном часе в Госдуме. По прогнозам Минэкономразвития, в следующем году доходы населения и заработные платы вырастут на 3% в реальном выражении. Уровень безработицы в России к концу года составит 5,7%.Наибольшее снижение доходов и ВВП ожидается летом. ВВП России упадет во II квартале не менее чем на 9,5% в годовом выражении, а реальные располагаемые доходы населения — на 6% в годовом выражении, прогнозирует Минэкономразвития (МЭР).Банк России прогнозирует снижение ВВП во II квартале на 8%. Экономическая обстановка в России усугубляется начавшейся в мировой экономике рецессией. Значительные мировые запасы нефти ограничивают восстановление нефтяных цен. При оптимистичном сценарии средняя цена на нефть составит к концу года $30 за баррель, полагает МЭР.По мнению министерства, сделка ОПЕК+ позволила улучшить положение, но она не сможет серьезно изменить баланс спроса и предложения на рынке нефти и нефтепродуктов.За последние 25 лет ВВП России падал так сильно в дефолтном 1998 году (-8,8% в III квартале и -9,1% в IV квартале), а также в кризисном 2009 году (-9,2% и -11,2% в I и II кварталах соответственно).Безработица в России в апреле ускорилась до 5,8% — это максимальный уровень с апреля 2016 года, следует из данных Росстата. Количество безработных в России за апрель выросло на 800 тысяч человек до 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше (5,8% рабочей силы в соответствии с методологией Международной организации труда). Количество безработных составляло на 1 января 2020 года 3,5 миллиона человек, по данным Росстата. Рост фактической безработицы в России до 5-6 миллионов человек по методике Международной организации труда к концу 2020 года не исключен, но антикризисные меры должны сохранить занятость, считают в Министерстве труда и социальной защиты РФ.