Падение ВВП Франции во II квартале может составить до 20% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, подсчитал национальный статистический институт INSEE.

Падение ВВП Франции во II квартале может составить до 20% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, подсчитал национальный статистический институт INSEE.Экономика Франции, вторая по величине в еврозоне, уже вошла в рецессию на фоне пандемии COVID-19. ВВП страны сократился на 5,8% в I квартале после снижения на 0,1% в IV квартале 2019 года.INSEE заявил, что экономика может сократиться на 8% в течение всего 2020 года при маловероятном сценарии, согласно которому активность вернется к докризисному уровню к июлю.По оценкам института, экономическая активность во Франции была на 21% ниже нормального уровня, после того как с 11 мая в стране начали снимать ограничительные меры, введенные в середине марта для борьбы с распространением коронавируса.В начале мая активность была снижена на 33%.