Андрей Рожков продемонстрировал поклонникам необычный навык. Экс-звезда шоу Уральские пельмени освоил модное хобби.

Андрей Рожков продемонстрировал поклонникам необычный навык.Экс-звезда шоу "Уральские пельмени" освоил модное хобби.Высвободившееся из-за карантина время Андрей Рожков посвящаеткатанию на лонгборде. Тренируется бывшая звезда шоу "Уральские пельмени" напарковке у торгового центра. Из-за пандемии большинство магазинов закрыты, поэтому места на стоянкетеперь предостаточно.Умением кататься на роликовой доске Рожков похвастался вличном микроблоге. Знаменитость записала процесс на видео. Надо сказать, Андреймастерски справляется с задачей.Стоит отметить, что за время карантина бывший участник "Уральскихпельменей" изменился внешне. Знаменитость сменила имидж. Артист отрастилбороду, облачился в футболку, брюки карго, а также примерил модную бейсболку.Поклонники сравнили экс-участника проекта "Уральские пельмени" с хипстером.26 Май 2020 в 12:22 PDTНапомним, Андрей Рожков вышел из юмористическогошоу в 2018 году. Вместе с ним коллектив покинулВячеслав Мясников. Знаменитости запустили собственный проект со сходнымназванием "Ваши пельмени" и активно гастролируют с ним.Напомним, участники погрязли в скандалах и судебных разбирательствах, которые длятся уже нескольколет. Коллектив спорит с экс-директором Сергеем Нетиевским. Бывшего менеджерапроекта "Уральские пельмени" обвиняют в махинациях с финансами.