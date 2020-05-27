Сегодня в России и во всем мире нет системы реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. О том, как быть таким пациентам, в эфире телеканала Россия 24 рассуждал доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили, врач медицинского центра Московского государственного университета.

Сегодня в России и во всем мире нет системы реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. О том, как быть таким пациентам, в эфире телеканала "Россия 24" рассуждал доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили, врач медицинского центра Московского государственного университета."Самый важный вопрос, который, к сожалению, меньше всего обсуждается: что делать пациентам после того, как они выздоровели или начали выздоравливать. Сегодня мы имеем возможность выписывать пациентов уже на пути к выздоровлению. Во-первых, что им делать дома?" – отметил Мацкеплишвили.По его словам, в большинстве случаев, выписанным пациентам не говорят, что делать дальше."Эти люди выписались, по анализам они здоровы, но они слабые, они плохо дышат, у некоторых остается нарушение обоняния, повышение температуры небольшое, что их сильно беспокоит. И с ними никто не разговаривает, их никто не наблюдает и, главное, никто не говорит в большинстве своем, что делать, чтобы выздороветь полностью", – сказал доктор.По его словам, те, кто выписывается из медцентра МГУ, остаются под наблюдением медиков."Самое правильное, когда пациент выписывается – дать ему четкие рекомендации: во-первых, не терять связь с клиникой, в которой он находился, во-вторых, рекомендации, как пережить первые 2-3 недели, которые на самом деле абсолютно принципиальны", – отметил врач.По его словам, именно в этот срок у ослабленного коронавирусом пациента могут возникнуть другие заболевания. Помимо этого, таким пациентам в это время нужна психологическая реабилитация, поскольку несколько дней или даже недель интенсивной терапии наносят серьезные психологические травмы."Эти люди очень сильно напуганы, особенно молодые, – констатировал Мацкеплишвили. – И вот, пока я не вижу такой стройной системы – нигде в мире – сопровождения таких пациентов после того, как они покинули лечебное учреждение".По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за сутки зафиксировано 8,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа. Всего в стране зарегистрировано почти 370,7 тысячи таких случаев. За весь период эпидемии в России вылечились более 142 тысяч человек, скончались более 3,9 тысячи.