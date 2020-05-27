Специалист в области информационных технологий Михаил Коган призвал не ставить смартфон на зарядку на всю ночь. По мнению эксперта, это приведет к быстрому износу аккумулятора. Чтобы ..

Специалист в области информационных технологий Михаил Коган призвал не ставить смартфон на зарядку на всю ночь. По мнению эксперта, это приведет к быстрому износу аккумулятора.Чтобы продлить срок службы устройства, Коган рекомендует держать уровень заряда батареи в диапазоне от 30% до 80%. Специалист также советует не класть смартфон рядом с собой во время сна. Существует вероятность, что электро-магнитное излучение от гаджета может плохо сказаться на здоровья, хотя научных подтверждений этому нет, передает "".