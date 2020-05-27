Коронавирус будет активно распространяться в России первые две недели июня, после этого инфекция уйдет в спячку. С обнадеживающим прогнозом выступил бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов.

Коронавирус будет активно распространяться в России первые две недели июня, после этого инфекция "уйдет в спячку". С обнадеживающим прогнозом выступил бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов.Ситуацию с коронавирусом в России эксперт назвал "в целом неплохой", и она продолжает улучшаться. По мнению Филатова, COVID-19 будет активно распространяться первые две недели, после чего вирус "впадет в спячку", найти его будет трудно.Эпидемиолог сомневается, то после Москвы пик распространения коронавируса наступит в регионах. Благоприятной средой для капельных инфекций является большая скученность населения, а такой плотности, как в столице, в России нет, пояснил Филатов.Эксперт назвал коронавирус "пустяковым", ведь бессимптомно его переносят 40% зараженных. Ситуацию с COVID-19 Филатов считает раздутой, искусственно подогретой СМИ."Посмотрите на другие: грипп 2009 года, его назвали пандемическим, но там 14% летальность, не 0,92%", – сказал бывший главный санитарный врач Москвы в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Напомним, что на 27 мая заразились свыше 370 тысяч человек, вылечились более 142 тысяч. За последние сутки инфекция обнаружена у 8 338 человек.Мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным 27 мая объявил о новом этапе . Со следующей недели откроются магазины непродовольственных товаров и службы быта. Горожане смогут гулять три раза в неделю по определенным дням.30 Мар 2020 в 5:31 PDT