В регионе - почти 2500 заражённых

К 27 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.14 новых заражённых выявлено в Петушинском районе, 13 – в Гусь-Хрустальном, 7 – в Суздальском, 6 – в Ковровском и Александровском, по 2 – в Киржачском, Муромском и Меленковском районах и по одному - в городе Владимире, Юрьев-Польском и Камешковском районах.Всего на территории Владимирской области зафиксировано уже 2434 случая коронавируса. Больше всех заражённых – по-прежнему в городе Владимире.493 – во Владимире;369 – в Петушинском;338 – в Гусь-Хрустальном;222 – в Александровском;211 – в Муромском;206 – в Ковровском;106 – в Кольчугинском;77 – в Собинском;73 – в Судогодском;63 – в Киржачском;60 – в Вязниках;60 – в Юрьев-Польском;40 – в Камешковском;40 – в Меленковском;38 – в Суздальском;24 – в Радужном;8 – в Селивановском;6 – в Гороховецком.