Российская правозащитница Катя Гордон резко высказалась о представителях шоу-бизнеса. По ее мнению, звезды наживаются на поклонниках.

Российская правозащитница Катя Гордон резко высказалась о представителях шоу-бизнеса. По ее мнению, звезды наживаются на поклонниках.Журналистка обратила внимание, что в аккаунтах ряда знаменитостей появилась одна и та же реклама. Телеведущая Ксения Бородина, модель Алена Шишкова и певица Елена Темникова одновременно опубликовали похожие фотографии и одинаковый текст."Российский шоу-бизнес – это днище, – заявила Катя Гордон, -Это прям дно, не меняющее текст, когда зарабатывает на вас". По ее словам, большинству из звезд наплевать на россиян, а также на события, которые случились в стране.Публичные персоны строят из себя благотворителей, пишут "красивые" сообщения, посещают тренинги только ради того, чтобы заработать как можно больше денег и не потерять популярность. Юрист отметила, что за свою жизнь она встречала очень мало звезд, которые были бы действительно обеспокоены происходящим в России.26 Май 2020 в 9:14 PDTОтметим, часто комментирует события из мира шоу-бизнеса. Недавно журналистка , которого обвинили в домашнем насилии. Юрист предположила, что у знаменитости была "некая вспышка агрессии", которую можно простить.