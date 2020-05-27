В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец.

В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24".Демонстранты устраивают беспорядки и таким образом требуют, чтобы арестовали четверых стражей порядка, которые и производили задержание. Полиция пытается разогнать собравшихся слезоточивым газом, а толпа выкрикивает лозунг "Никакого правосудия!".Погибшего мужчину звали Джордж Флойд. На днях его пытались задержать в городе Миннеаполис якобы за использование поддельных документов в одном из гастрономов. Флойда повалили на землю и надели на него наручники.На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как один из полицейских придавил коленом его шею. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать. Однако полицейский это проигнорировал. И не убирал ногу с шеи задержанного восемь минут. Флойд потерял сознание. Спасти его уже не удалось. Шокированные родственники требуют наказания для всех полицейских, которые принимали участие в этом задержании. К расследованию подключилось ФБР.