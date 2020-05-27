Отельеры и владельцы фитнес-клубов пытаются понять, как им работать с учетом требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. Представители спорт-клубов говорят, что смогут восстановиться полностью только после снятия всех ограничений, отелям немного попроще.

Отельеры и владельцы фитнес-клубов пытаются понять, как им работать с учетом требований Роспотребнадзора в условиях, когда продолжает существовать угроза коронавируса.В Москве некоторые отели в последние два месяца работать продолжали, а вот спортивным центрам пришлось закрыться. Накануне Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для бассейнов и фитнес-клубов.Представители Ассоциации операторов фитнес-индустрии, отвечая на вопросы РИА Недвижимость отметили, что эти рекомендации позволят спортивным центрам работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции с загрузкой в 50 процентов, но прогнозировать сроки восстановления отрасли на данный момент преждевременно.Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева говорит, что восстановление отрасли и возобновление работы в нормальном режиме во многом будет зависеть от региональных властей, от Роспотребнадзора на местах."Поэтому наши региональные представительства активно сейчас работают с ними, формируя модели открытия", — сообщила Киселева, добавив, что "в ряде регионов уже есть первые подвижки".Управляющий партнер сети фитнес-клубов Forte Club, World Class и "Физкульт" (Саратов) Константин Черницов, со своей стороны, обращает внимание на то, что данные рекомендации Роспотребнадзора приведут к большим затратам. на дезинфекцию вентиляции (ее надо будет сделать до открытия спортклубов).По его словам, речь идет о миллионах рублей.Гендиректор сети клубов "Территория фитнеса" Александр Колмыков при этом сообщил, что у многих компаний в связи с несвоевременно полученными мерами поддержки возникла задолженность по зарплатам сотрудникам, а некоторые крупные компании кредиты на заработную плату получить не смогли.Банки отказали, рассказал Колмыков, потому, что они "не подходят под критерии малого и среднего бизнеса"."Восстановиться мы сможем после полного снятия ограничений", — считает он.Что касается гостиниц Москвы, то они после объявления о снятии некоторых ограничений из-за ковида также готовятся к работе в новых условиях с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.Глава комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак отметил, что новые меры "в большей степени относятся к дистанцированию"."Пока не будет никаких шведских столов, будут закрыты все спортивные зоны", — сообщил Шлопак.Он также рассказал, что есть указания регулятора все завтраки предоставлять постояльцам непосредственно в номера и таким образом максимально снизить количество людей, находящихся в лобби и других общественных зонах отелей.Разумеется, в отелях будут соблюдаться нормы санитарной обработки помещений, в отелях уже готовятся: наносят необходимую разметку и осуществляют обработку номеров, рассказал представитель отельеров.Шлопак также отметил что пока московские отели не получали предписания на одноместное расселение постояльцев, где исключение составляют только члены семьи (как это сделано для Московской области и курортных зон). Однако предприниматели не исключают, что это может быть распространено и на гостиницы столицы.