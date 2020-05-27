Британская автогоночная команда Формулы-1 McLaren собирается урезать численность своего штата из-за финансовых последствий после пандемии коронавируса. Всего команда сократит 70 сотрудников.

Британская автогоночная команда "Формулы-1" McLaren собирается урезать численность своего штата из-за финансовых последствий после пандемии коронавируса. Всего команда сократит 70 сотрудников."Данного курса действий мы хотели максимально избежать, и принять решительные меры по сокращению расходов во всех сферах бизнеса, — приводит Sky Sports слова исполнительного директора McLaren Пол Уолш. — Однако сейчас у нас нет выбора — мы должны сократить численность наших работников. Безусловно, это трудный период для нашей компании, и для персонала в частности".Отметим, что речь идет исключительно о сотрудниках формулической "конюшни". Однако общее количество сокращенных сотрудников, трудившихся в автомобильных, технологических и гоночных подразделениях концерна McLaren Group составит 1200 человек. Всего в компании работает 4000 сотрудников.Ранее 33Live.RuRu также сообщали о том, что команду покинул пилот Карлос Сайнс, перешедший в Ferrari.