Франция намерена поддержать отечественный автопром, выделив на это дополнительное финансирование. Как сообщил президент страны Эммануэль Макрон, поддержку в первую очередь получат производители электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями.

Франция намерена поддержать отечественный автопром, выделив на это дополнительное финансирование. По словам президента страны Эммануэля Макрона, на эти цели будут выделены 8 миллиардов евро. При этом власти Пятой республики хотят не просто помочь выжить отрасли, получившей сокрушительный удар от пандемии коронавируса, но и, воспользовавшись ситуацией, вывести ее на качественно новый уровень – низкоуглеродный.По словам Макрона, план предусматривает увеличение субсидий для покупателей электрических или гибридных автомобилей и поддержку исследований в области водородной энергетики. Он нацелен на то, чтобы местные производители вышли в лидеры на рынке экологически чистых транспортных средств.По словам Макрона, цель нынешней поддержки – в том числе "перераспределить" производство и "сделать Францию ​​ведущей страной в Европе по производству чистых транспортных средств". Предполагается, что к 2025 году французские компании будут выпускать 1 миллион таких машин ежегодно.Как сообщает Financial Times, Renault, рассчитывающая на кредитную линию в размере от 4 миллиардов до 5 миллиардов евро от французского правительства, станет, наряду с PSA и дочерней компанией Total Saft, третьим участником проекта стоимостью несколько миллиардов евро по производству аккумуляторов для электромобилей, большинство из которых поступают в государства ЕС из Китая и Южной Кореи.