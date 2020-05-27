В казанском футбольном клубе Рубин по итогам тестирования своих футболистов выявлен еще один случай заболевания вирусом COVID-19. Положительный тест на коронавирус сдал защитник казанцев Николай Поярков.

В казанском футбольном клубе "Рубин" по итогам тестирования своих футболистов выявлен еще один случай заболевания вирусом COVID-19. Положительный тест на коронавирус сдал защитник казанцев Николай Поярков.На данный момент спортсмен находится на самоизоляции в своей квартире. Как сообщает официальный сайт "Рубина", футболист не контактировал со своими одноклубниками и персоналом.Поярков стал вторым футболистом "Рубина", у которого была выявлена инфекция. Ранее коронавирус был выявлен у еще одного защитника команды Константина Плиева, который продолжает находиться в самоизоляции в Северной Осетии.Отмечается, что оба футболиста чувствуют себя хорошо.Остальные игроки "Рубина", которые сдали отрицательные тесты на COVID-19, могут приступать к возобновлению тренировочного процесса. Занятия будут проводить небольшими группами.Напомним, что ранее COVID-19 также был выявлен в у игрока "Урала" Павла Погребняка, "железнодорожника" Джефферсона Фарфана, динамовца Романа Евгеньева, спартаковца Зелимхана Бакаева.