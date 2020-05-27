Объем поставок российского газа в Китай по газопроводу Сила Сибири превысил первый 1 миллиард куб. м, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Объем поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" превысил первый 1 миллиард куб. м, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.Первый 1 миллиард куб. м газа поставлен в один из дней второй недели марта, как раз перед остановкой газопровода на первую профилактику.Стоимость газа, поставляемого по "Силе Сибири" в Китай, составляла до марта почти $200 за 1 тысячу куб. м, при этом средняя цена газа "Газпрома" при поставках в Европу снизилась в марте до $125 за 1 тысячу куб. м.В феврале на Дне инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова назвала стоимость газа по китайскому контракту коммерческой тайной, отмечает "Интерфакс". "Газпром" не раскрывает ценовые условия, поскольку это оговорено условиями контракта.