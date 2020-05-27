В условиях распространения коронавируса малый и средний бизнес нуждается в поддержке государства. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме рассказал депутатам о помощи, которую оказывают предпринимателям.
В условиях распространения коронавируса малый и средний бизнес нуждается в поддержке государства. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме рассказал депутатам о помощи, которую оказывают предпринимателям.
Общая стоимость мер всех антикризисных пакетов составляет на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей, значительная часть предназначена для поддержки компаний, более всего пострадавших от эпидемии. Прежде всего речь идет о малом и среднем бизнесе, где сейчас трудятся более трех миллионов человек, рассказал Решетников.
Министр особо отметил , ранее принятый Госдумой. Он спасет не одну тысячу предприятий, подчеркнул глава ведомства.
Для поддержки занятости предприятие может взять кредит для выплаты в фонд оплаты труда – займ полностью субсидируется государством, напомнил Решетников. "На сегодняшний момент банками одобрено более 23 тысяч кредитов на сумму 58 миллиардов рублей – тем самым мы поддержали 800 тысяч рабочих мест", – рассказал глава Минэкономразвития.
Также Решетников указал на важность снижения административных издержек для бизнеса. Принятый парламентариями в конце марта первый пакет решений министр назвал беспрецедентным.
За последние два месяца Дума рассмотрела 20 законопроектов, направленных на поддержку бизнеса и граждан. Это поможет преодолеть последствия эпидемии, уверен Решетников. Эффективная коммуникация между правительством и нижней палатой позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса, отметил министр.
Сейчас приоритетом для компаний и предпринимателей является скорейшее восстановление деловой активности, сказал глава ведомства. В дальнейшем предстоит ликвидировать множество старых норм: отказаться от бумажного документооборота, отрегулировать нормативную базу для удаленной работы, сказал Решетников.
В целом, ситуация с коронавирусом в России улучшается, поэтому можно говорить о постепенном снятии ограничений и возвращении к нормальной деловой активности, считает глава Минэкономразвития. При этом он уверен, что бизнесу еще длительное время предстоит работать в условиях ограничений.
В текущем году в ведомстве ожидают снижения российской экономики до 5%, в следующем – восстановления на 2,8%. Прогноз корректируется с учетом национального плана восстановления экономики, подготовку которого завершают в правительстве, сказал министр.