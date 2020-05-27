Государственная дума приняла закон о порядке дистанционного обучения. Документом предлагается, что в случае введения в стране или в отдельных регионах чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС, обучение и проведение государственной итоговой аттестации может проводиться дистанционно.

Государственная дума приняла закон о порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС.Документом предлагается, что в случае введения в стране или в отдельных регионах чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС, обучение и проведение государственной итоговой аттестации может проводиться дистанционно вне зависимости от ограничений, предусмотренных в ФГОСах. Кроме того, электронные копии документа об образовании или квалификации (скан или фотография) "предоставляют доступ" к образованию или профессиональной деятельности наряду с бумажным аналогом.Также изменения коснутся целевого обучения, передает ТАСС. Согласно документу, оно будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем профессиональном. Кроме того, вузы будут обязаны возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора.