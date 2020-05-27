Замечательный российский режиссер, создатель детского Ералаша Борис Грачевский поддержал решение Российской Государственной детской библиотеки (РГДБ) об учреждении премии имени детского писателя Эдуарда Успенского, на произведениях которого выросло не одно поколение в нашей стране. Об этом режиссер заявил в эфире программе 60 минут.

Замечательный российский режиссер, создатель детского "Ералаша" Борис Грачевский поддержал решение Российской Государственной детской библиотеки (РГДБ) об учреждении премии имени детского писателя Эдуарда Успенского, на произведениях которого выросло не одно поколение в нашей стране. Об этом режиссер заявил в эфире программе "60 минут".Комментируя обращение дочери Успенского, выступающей против присуждения премии имени отца из-за его "неподобающего" отношения к семье, Грачевский отметил, что нельзя смешивать личную жизнь великого человека и его творческие заслуги."Количество ужасных по характеру, но при этом величайших людей не мешает им быть великими художниками или грандиозными поэтами, — отметил Грачевский. — Я категорически хочу отделить личную жизнь этих людей от их творческих заслуг".По мнению режиссера, Успенский — великий русский писатель, вырастивший не одно поколение."Он очень непростой человек, но это не имеет никакого отношения к его грандиозной литературе высочайшего класса. В нашей стране нет ни одного человека, который не знал и не любил бы Чебурашку именно за его удивительную теплоту и чистоту".Грачевский призвал раз и навсегда "отделить зерна от плевел". Он считает, что учреждение премии имени Эдуарда Успенского не имеет никакого отношения к его внутреннему личному характеру."Я категорически осуждаю домашнюю теранию, но эта сторона отношений не имеет никакого отношения к творчеству великого писателя. Я двумя руками, чтобы премия называлась именем Эдуарда Успенского", — эмоционально отреагировал режиссер Ералаша.Накануне дочь писателя Эдуарда Успенского выступила с обращением к общественности, обличающим отца. Она написала, что человек, имя которого дают премии, "должен быть, прежде всего, добрым и нравственным", а ее отец, утверждает Татьяна, таким не был.Она также утверждает, что Эдуард Успенский был "человеком очень жестоким", "грубым", а "домашнее насилие" было его системой отношений в семье, поскольку он был еще и "сектантом".