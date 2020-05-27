В тульском Кимовске муниципальный депутат Николай Бокатуев вступил в спор с полицейскими из-за правил парковки, но правоту своих воззрений без оскорблений доказать не смог. Конец дискуссии стражей порядка и народного избранника положила его супруга - насильно увела подвыпившего мужа домой.

В тульском Кимовске муниципальный депутат Николай Бокатуев вступил в спор с полицейскими из-за правил парковки, но правоту своих воззрений без оскорблений доказать не смог. Конец дискуссии стражей порядка и народного избранника положила его супруга — насильно увела подвыпившего мужа домой.Конфликт возник из-за стоящего на обочине служебного УАЗа: Бокатуев счел, что тем самым служители закона перегородили двор и злоупотребили должностными полномочиями."Идиоты или что?" — возмущался депутат, но при этом не давал правоохранителям уехать.Объяснение, что в этом дворе состоялся разговор с заявительницей, Бокатуева не устроил, однако тут в затянувшийся разговор вмешалась супруга недовольного законодателя. Она же увела его под руки домой, пока он не наговорил лишнего.В конфликте сейчас разбираются другие стражи порядка.