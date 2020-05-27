В Москве третий день подряд держится довольно низкий индекс самоизоляции – 1,7 по пятибалльной шкале. По данным компании Яндекс, которая рассчитывает данный показатель, на улицах города очень много людей.

В Москве третий день подряд держится довольно низкий индекс самоизоляции – 1,7 по пятибалльной шкале. По данным компании "Яндекс", которая рассчитывает данный показатель, на улицах города очень много людей.На прошлой неделе в дневное время самый низкий индекс составлял 2.Из ближайших подмосковных городов самый низкий уровень самоизоляции показали Котельники (1,0), а самый высокий – Московский (2,6) и Железнодорожный (2,4).Среди городов-миллионников самый высокий индекс самоизоляции продемонстрировал Красноярск (1,5), а самый низкий – Казань (0,5).По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за минувшие сутки зафиксировано 8,3 тысячи случаев заболевания COVID-19. Всего в стране заразились почти 370,7 тысячи человек. В Москве за сутки выявлено 2140 новых случаев, общее число заразившихся составляет 171,4 тысячи человек.