Футбольный клуб Уфа может стать партнером заграничных инвесторов. Председатель попечительского совета уфимцев Ростислав Мурзагулов подтвердил эту информацию, но уточнил - речь идет не о полной продаже.

Футбольный клуб "Уфа" может стать партнером заграничных инвесторов. Председатель попечительского совета уфимцев Ростислав Мурзагулов подтвердил эту информацию, но уточнил — речь идет не о полной продаже."ФК "Уфа" давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. И мы можем подтвердить — среди них есть и австрийские, и арабские компании", — приводит слова Мурзагулова "Правда ПФО"."Но речь о полной продаже клуба не идет, ведь это достояние республики. Переговоры идут активно, и мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новый вектор развития. Мы хотим двигаться к новым горизонтам, и лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ".Отметим, что речь идет о двух компаниях: австрийском концерне Red Bull, и холдинге City Football Group, являющегося владельцем "Манчестер Сити"."Уфа" по итогам 22 туров занимает девятую строчку в таблице российской премьер-лиги, имея в своем активе 27 очков. Чемпионат России планируют возобновить 21 июня. До его завершения командам предстоит сыграть еще восемь туров.