Очередной вывозной рейс с желающими вернуться на родину россиянами готовится к отправке. Он запланирован на 30 мая из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Америке.

Очередной вывозной рейс с желающими вернуться на родину россиянами готовится к отправке. Он запланирован на 30 мая из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Америке.Как сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на ведомство, рейсом смогут воспользоваться жители южных регионов страны, в частности, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей. А также граждане Калмыкии, Адыгеи, Ставрополья, Крыма и Кавказа.Вместе с тем, в регионе за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев смертей от COVID-19. Заболели еще 203 человека. С начала пандемии на Дону выявлено всего 4133 случаев новой коронавирусной инфекции. По данным областного правительства, сейчас под медицинским наблюдением находится чуть больше 8,5 тысяч человек.Кроме того, волонтеры "Молодой гвардии" раздали в Ростове 12 тысяч масок. Акция в донской столице прошла во второй раз. Средства лицевой защиты раздавали прохожим на улицах. Кроме того, 2 тысячи масок они передали в комплексный социальный центр на Семашко и в районный МФЦ. Работникам социального центра также вручили защитные щитки (визоры) от движения "Mейкеры против COVID-19".