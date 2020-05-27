Очередной вывозной рейс с желающими вернуться на родину россиянами готовится к отправке. Он запланирован на 30 мая из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Америке.
Очередной вывозной рейс с желающими вернуться на родину россиянами готовится к отправке. Он запланирован на 30 мая из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону. Эту информацию подтвердили в российском посольстве в Америке.
Как сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на ведомство, рейсом смогут воспользоваться жители южных регионов страны, в частности, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей. А также граждане Калмыкии, Адыгеи, Ставрополья, Крыма и Кавказа.
Вместе с тем, в регионе за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев смертей от COVID-19. Заболели еще 203 человека. С начала пандемии на Дону выявлено всего 4133 случаев новой коронавирусной инфекции. По данным областного правительства, сейчас под медицинским наблюдением находится чуть больше 8,5 тысяч человек.
Кроме того, волонтеры "Молодой гвардии" раздали в Ростове 12 тысяч масок. Акция в донской столице прошла во второй раз. Средства лицевой защиты раздавали прохожим на улицах. Кроме того, 2 тысячи масок они передали в комплексный социальный центр на Семашко и в районный МФЦ. Работникам социального центра также вручили защитные щитки (визоры) от движения "Mейкеры против COVID-19".