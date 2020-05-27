Хоккеисты московского ЦСКА Кирилл Капризов и Илья Сорокин не смогут переехать в Национальную хоккейную лигу в ближайшее время. Оба игрока подпишут со столичными армейцами новые соглашения, и продолжат выступления в КХЛ.

Хоккеисты московского ЦСКА Кирилл Капризов и Илья Сорокин не смогут переехать в Национальную хоккейную лигу в ближайшее время. Оба игрока подпишут со столичными "армейцами" новые соглашения, и продолжат выступления в КХЛ.Об этом сообщает Спортбокс.Ru. Вероятность продолжения карьеры в ЦСКА у Капризова оценивается в 95 процентов, у Сорокина — в 90 процентов.Оба хоккеиста не смогут переехать в главную хоккейную лигу Северной Америки после заявления главы НХЛ Гэри Беттмэна. Комссионер запретил клубам лиги приобретать игроков по ходу текущего сезона.А из-за того, что сроки старта следующего сезона НХЛ остаются неизвестными, то подразумевается, что и Капризов, и Сорокин поставят подписии под новыми контрактами с ЦСКА, и смогут продолжить выступления в КХЛ без потери игровой формы с сентября 2020 года.Ранее 33Live.RuRu уже сообщали о том, что Капризов отказался подписать новый договор со красно-синими, желая перебраться за океан. Там его хотел приобрести клуб "Миннесота Уайлд". Сорокин же был в шорт-листе у боссов "Нью-Йорк Айлендерс", и его хотели приобрести перед стартом сезона 2020/21.