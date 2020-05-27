27.05.2020

2020-05-27 14:10:03

Карта распространения коронавируса во Владимирской области. 27 мая

Наибольший прирост заболевших за минувшие сутки в Петушинском и в Гусь-Хрустальном районе - соответственно 14 и 13 новых подтвержденных случаев.

Число заболевших во Владимире увеличилось уже до 493 человека. В Петушинском районе, занимающем вторую строчку коронавирусного антирейтинга, общее число заболеваний достигло 369. В Гусь-Хрустальном районе - 338 инфицированных.

За прошедшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 2379 случаев заболевания.