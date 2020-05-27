Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала о своем отношении к футболистам. Российская теннисистка считает их высокомерными в отличие от представителей других видов спорта.

Бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала о своем отношении к футболистам. Российская теннисистка считает их высокомерными в отличие от представителей других видов спорта."Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе — нет, — признается Касаткина в прямом эфире в Instagram в общении с журналисткой Марией Командной. — По сравнению с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают. Русским точно переплачивают".При этом сама Касаткина неоднократно появлялась в своем Instagram в футболке испанской "Барселоны". И не могла обойти тему сравнения Лионеля Месси и Криштиану Роналду: "Месси — прикольный, маленький, шустрый. Его талант бесконечен. Криштиану Роналду тоже многого достиг, но на его фоне Лео — бог, инопланетянин".Напомним, что сама Дарья сейчас располагается на 66 строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации.