Казахстан в рамках сделки ОПЕК+ сократил добычу нефти на нескольких крупнейших месторождениях, в том числе на Тенгизе и Кашагане, заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Казахстан в рамках сделки ОПЕК+ сократил добычу нефти на нескольких крупнейших месторождениях, в том числе на Тенгизе и Кашагане, заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.Правительство ввело ограничения на добычу для ряда компаний на некоторых месторождениях. Речь идет о компании "Тенгизшевройл", Кашагане, группе компаний "КазМунайГаз", "СНПС-Актобемунайгаз", а также о месторождениях, добыча на которых превышает 10 миллионов тонн в год, отметил Ногаев, сообщает "Интерфакс".Суточная добыча в Казахстане упала на 390 тысяч баррелей в сутки. Власти считают, что добычу можно сокращать на средних, крупных и крупнейших месторождениях.Между тем объем добычи на Тенгизе, где выявлены случаи COVID-19 и проведена эвакуация 18,5 тысячи вахтовиков, не изменился, пояснил Ногаев. На месторождении работает почти 21 тысяча человек.Участниками проекта "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан (через нацкомпанию "КазМунайГаз", 20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%)."Тенгизшевройл" разрабатывает месторождения "Тенгиз" и "Королевское" в Атырауской области Казахстана. В 2019 году компания увеличила добычу нефти на 4,2% в годовом выражении до 29,8 миллиона тонн.В 2019 году в Казахстане добыли 78,6 миллиона тонн нефти.