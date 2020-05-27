В Киеве совершено покушение на гражданина Черногории, которого полицейские подозревают в связях с балканским наркокартелем. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, но пострадали и нападавшие - скрывая следы, они подожгли свою малолитражку, но в итоге сами получили ожоги. Этот момент попал на видео.

В Киеве совершено покушение на гражданина Черногории, которого полицейские подозревают в связях с "балканским наркокартелем". Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, но пострадали и нападавшие — скрывая следы, они подожгли свою малолитражку, но в итоге сами получили ожоги. Этот момент попал на видео.Покушение было совершено вечером 26 мая на улице Драгомирова. По предварительным данным, двое мужчин притормозили у жилого комплекса "Новопечерские Липки" и открыли огонь по 37-летнему Питеру Радуй Знице. Из семи выпущенных из пистолета "Форт" и пистолета-пулемета "Скорпион" пуль пять достигли своей цели.Злоумышленники запрыгнули в свой Smart и скрылись с места, но через несколько минут заехали во двор и подожгли малолитражку. Спешка и подвела мужчин: на одного из них попал бензин, вспыхнула одежда. Полицейские не сообщают о деталях расследования, но бывший народный депутат Игорь Мосийчук и ряд источников сообщили, что подозреваемые были задержаны, один из них получил серьезные ожоги головы.Пострадавшего от рук киллеров госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации.