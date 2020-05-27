Компания ByteDance обрела большой успех благодаря сервису TikTok, который очень популярен среди подростков США, России и других стран. Помимо этого сервиса, компания владеет ее китайской версией под названием Douyin и новостным приложением Toutiao.

Владелец видеосервиса TikTok компания ByteDance в прошлом году заработала более 17 млрд. долларов выручки и более 3 млрд. долларов чистой прибыли, сообщает Bloomberg. Выручка за прошлый год более чем в два раза превышает показатель 2018 года, когда компания заработала около 7,4 миллиардов долларов. Источники пожелали сохранить анонимность, так как финансовые детали не являются публичными.Для сравнения, Instagram, являющийся дочерней компанией Facebook, принес около 20 млрд. долларов рекламных доходов в 2019 году, сообщает Bloomberg. Google заявила, что ее видео подразделение YouTube заработало 15,1 млрд. долларов от рекламы в прошлом году.Аудитория приложений ByteDance составляет около 1,5 млрд. ежемесячных активных пользователей. Флагманским сервисом, безусловно, можно считать платформу коротких видео TikTok и ее китайскую версию под названием Douyin, а также новостной сервис Toutiao. В этом месяце компания переманила на пост генерального директора (и, одновременно, операционного директора) топ-менеджера Disney Кевина Майера.В американском медиахолдинге Майер возглавлял направление стриминга и международных операций. Именно под его руководством компания запускала сервис Disney+ прошлой осенью, к настоящему моменту набравший более 50 млн подписчиков. Более того, пишет TechCrunch, Майера рассматривали как потенциального преемника гендиректора Disney Боба Айгера. Однако в феврале после внезапного ухода Айгера компанию возглавил другой топ-менеджер, Боб Чапек.Популярность китайского приложения с короткими видео, ставшего культурным феноменом, не может не беспокоить американских конкурентов. За последние два года аудитория сервиса выросла более чем на 125%, а за последние 12 месяцев приложение скачали из магазинов App Store и Google Play 842 млн раз. По слухам, принадлежащий Google YouTube уже разрабатывает аналогичное приложение с лентой коротких видео.При этом китайская компания добилась успеха несмотря на то, что американские законодатели периодически совершают нападки на TikTok и выражают озабоченность по поводу неприкосновенности частной жизни и цензуры. Ранее члены Конгресса США высказывали опасения, что растущее влияние TikTok представляет угрозу национальной безопасности. В том числе, в связи с тем, что приложение может делиться данными со своим владельцем — китайской Bytedance.ByteDance расширяет свою деятельность на новые сферы, включая электронную коммерцию и игры. В этом году она начала активно нанимать сотрудников и планирует создать 40 000 новых рабочих мест в 2020 году, в надежде соответствовать численности персонала гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding в то время, как технологические корпорации по всему миру проводят сокращения персонала.ByteDance провела предварительные переговоры о первичном публичном размещении акций в прошлом году, но не спешит выходить на биржу, учитывая ее финансовые показатели, говорят источники агентства. По словам информаторов, в настоящее время у компании более 6 миллиардов долларов кэша.Bytedance, который поддерживается SoftBank Group, General Atlantic и Sequoia, уже является самым ценным стартапом в мире, по словам исследователей CB Insights. Анонимные источники Bloomberg рассказали, что в последнее время было заключено несколько сделок по продаже долей в компании. В ходе некоторых из них она была вовсе оценена в 140 миллиардов долларов.Недавно TikTok и его китайский вариант Douyin заняли первое место по доходам от покупок внутри мобильных приложений в апреле согласно данным Sensor Tower. За месяц сервис коротких видео продемонстрировали десятикратный рост выручки, достигшей $78 миллионов. Это больше, чем YouTube, Tinder и Netflix, которые зарабатывают на платных подписках.На долю китайского рынка, где приложение известно под местных брендом Douyin, приходится 86,6% дохода, за ним следуют США с 8,2%.В любой из версий видеоприложения есть возможность покупать внутреннюю "валюту", которую можно тратить на поддержку понравившихся авторов. При этом ни TikTok, ни Douyin не вошли в топ-10 по объему покупок внутри приложения в Google Play, но заняли первое место среди приложений App Store.YouTube занял второе место в рейтинге — выручка от покупок внутри приложения составила почти $76 миллионов, увеличившись на 57% в сравнении с апрелем прошлого года. Наибольшая часть выручки приходится на США и Японию. Далее идут Tinder, Disney Plus и китайский видеосервис Tencent Video.Как и многие другие социальные медиаплатформы, ByteDance пробует себя в сфере онлайн-коммерции, несмотря на то что продолжает полагаться на рекламу как на основной источник дохода. Исследовательская компания Emarketer прогнозирует, что более 75 миллионов американских пользователей социальных сетей в возрасте 14 лет и старше совершат хотя бы одну покупку внутри социальных приложений в 2020 году, что на 17,3% больше, чем в 2019 году.В I квартале 2020 года TikTok и Douyin скачивали 315 миллионов раз по всему миру по сравнению со 187 миллионами в прошлом году, пишут аналитики Sensor Tower, отмечая положительное влияние COVID-19 на популярность приложений для обмена видео.