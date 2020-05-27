Жена Евгения Петросяна устала от травли в Сети. Терпение Татьяны Брухуновой лопнуло.

Жена Евгения Петросяна устала от травли в Сети. Терпение Татьяны Брухуновой лопнуло.Накануне возлюбленная юмориста получила сообщение от незнакомки. Пользовательница предложила Татьяне Брухуновой сменить цвет волос. "Считаю, что светлые волосы вам бы пошли", – заявила женщина.Послание возмутило жену Евгения Петросяна. "Неужели я произвожу настолько безмозглое впечатление, чтобы убить волосы и перекрасить их в светлый тон? Когда люди усвоят, что нельзя вот так "считаю, что вам не пойдет!", – сорвалась Татьяна Брухунова в своем инстаграм-аккаунте.Ранее модный эксперт Анна Бжедугова . По ее мнению, женщина стремится выглядеть старше своего возраста. Пятая жена артиста покупает дорогие наряды, однако все вместе это выглядит как "бабкин чулан".29 Авг 2019 в 10:11 PDTНапомним, узаконил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой в декабре 2019 года. Через несколько месяцев супруги стали родителями. По слухам, ребенка им подарила суррогатная мать. Влюбленные сообщили о радостном событии только самым близким людям. Пол и имя малыша они держат в тайне.