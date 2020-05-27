Курс офшорного юаня приблизился к историческому минимуму на фоне опасений, что власти Китая будут использовать ослабление национальной валюты для противодействия США, пишет Bloomberg.

Курс офшорного юаня приблизился к историческому минимуму на фоне опасений, что власти Китая будут использовать ослабление национальной валюты для противодействия США, пишет Bloomberg.Курс валюты в среду упал на 0,4% по отношению к доллару США, приблизившись к минимуму, достигнутому 3 сентября. Офшорный юань снизился на 1,2% в прошлом месяце, что является самым большим падением после аргентинского песо среди 32 основных валют, отслеживаемых Bloomberg.Потери усилились в последние недели на фоне обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.Пандемия COVID-19 добавила напряженности в отношения между двумя крупнейшими экономиками мира. Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за предполагаемое сокрытие информации о коронавирусе.Очередные меры в отношении Китая США могут принять до конца этой недели в связи с Гонконгом, сообщил Трамп.Народный банк Китая на этой неделе установил средний обменный курс юаня на минимальном уровне с 2008 года.Центробанк будет позволять юаню ослабевать, поскольку торговая напряженность между США и Китаем продолжает расти, считает валютный стратег Scotiabank Ци Гао.