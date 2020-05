Московский клуб КХЛ Динамо объявило о подписании нового соглашения с голкипером команды Александром Еременко. Новый договор между сторонами будет действовать один год.

Московский клуб КХЛ "Динамо" объявило о подписании нового соглашения с голкипером команды Александром Еременко. Новый договор между сторонами будет действовать один год."Show must go on! Александр Еременко — в деле! Впереди 16 сезон голкипера в составе московского "Динамо", — говорится в обращении бело-голубых на официальной странице в Twitter.Александр является воспитанником "Динамо". Благодаря 16 сезону в карьере он выйдет на третье место в истории клуба по количеству проведенных за бело-голубых сезонов. Он повторит достижение Виталия Давыдова. А первые две строчки рекордсменов занимают Валерий Васильев и Александр Мальцев — у обоих по 17 сезонов.Еременко в минувшем сезоне КХЛ сыграл в свитере "Динамо" 20 матчей регулярного чемпионата. А уже в матчах Кубка Гагарина он был основным стражем ворот бело-голубых". В его активе четыре победы из пяти при среднем показателе отраженных бросков в 93,6 процента и 1,99 процента пропущенных шайб.