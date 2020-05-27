Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12% в этом году в связи с последствиями пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8-12% в этом году в связи с последствиями пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.Ранее ЕЦБ прогнозировал сокращение экономики на 5-12%. Однако, по словам Лагард, "мягкий" сценарий уже устарел. Фактический результат будет между "средним" и " жестким" сценариями, отметила она.По данным Eurostat, ВВП 19 стран валютного блока в январе-марте сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. Это максимальное квартальное снижение с начала сбора данных в 1995 году.Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн ранее заявил в интервью газете El Pais, что экономика еврозоны, вероятно, не достигнет докризисного уровня как минимум до 2021 года.По словам Лейна, ЕЦБ постоянно следит за ситуацией и готов скорректировать все свои инструменты в случае необходимости.