Третьи сутки тушат сильный лесной пожар в Магдагачинском районе. В операции задействованы 46 огнеборцев и 14 спецмашин. Сегодня пожар удалось взять в кольцо с помощью встречного пала.

Третьи сутки тушат сильный лесной пожар в Магдагачинском районе. В операции задействованы 46 огнеборцев и 14 спецмашин. Сегодня пожар удалось взять в кольцо с помощью встречного пала.Как передает ГТРК "Амур", природный пожар возник в 19 километрах от населенного пункта Черняево Магдагачинского района в пойме реки Ольга 25 мая. Первыми на тушение прибыли парашютисты Свободненского отделения, затем подоспели десантники из Магдагачинского и Зейского отделений. Они боролись с огнем на площади в 1000 гектаров. Пожар локализован.Кроме того, в Тындинском районе удалось справиться с огнем, а также в Зейском пожар полностью ликвидирован. Всего в регионе за сутки действовало три лесных пожара.Отметим, что в июне в Приамурье вступает в силу новый закон, который защитит лес от поджогов. В регионе отменены понижающие коэффициенты на поврежденную древесину. Их применяли при расчете стоимости насаждений, пострадавших от насекомых и болезней, ветра и огня. И причем, если покупатель — физическое лицо. Этим пользовались недобросовестные бизнесмены, оформляя заявку от имени какого-либо гражданина. Простые же амурчане приобретали поврежденную древесину только на дрова, поэтому для собственных нужд цена практически не изменится. Ставки на здоровую древесину, в том числе пригодную для строительства и ремонта, в регионе не повышали с 2007 года и пока не планируют.