С 12 мая во многих городах России введен масочный режим. Одноразовые маски нужно часто менять, поэтому возникает вопрос: как правильно это делать и как утилизировать использованную маску? Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

С 12 мая во многих городах России введен масочный режим. Известно, что одноразовые маски нужно часто менять, поэтому возникает вопрос: как правильно это делать и как утилизировать использованную маску? Об этом в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Маска может быть прямым источником инфекции, если ее надевал бессимптомный носитель коронавируса. Поэтому выбрасывать ее нужно не просто так, а в пакете."Прежде всего, маску нужно снимать так же, как вы ее надевали, стараясь ее не касаться. У вас должен быть пакет, в который вы маску погружаете – раз – и в урну. После того, как вы это сделали, санитайзером обработать руки", – рассказал эксперт.Что касается перчаток, то они тоже могут быть источником опасности. Одноразовые перчатки нужно своевременно менять, а многоразовые – например, тряпочные, предназначенные для дачных работ – нужно стирать с мылом и обрабатывать дезинфицирующим веществом.Лебедев добавил, что через кожу человека коронавирус не передается."Мало того, микробиом, скажем так, сам состав человеческой кожи для вируса губителен. Когда он попадает на ладонь, он достаточно быстро разрушается", – пояснил он. Однако это не значит, что от перчаток можно отказаться. Снимать их тоже нужно правильно, стараясь не касаться кожи рук. Использованные перчатки следует, как и маску, убрать в пакет и только потом выбросить.В связи с распространением коронавируса в Москве и ряде других регионов действует масочно-перчаточный режим. Это означает, что гражданам следует надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах. За их отсутствие полагаются штрафы.26 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим придется соблюдать еще порядка двух месяцев. По ее словам, "совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить", поэтому соблюдать меры профилактики придется еще долго.