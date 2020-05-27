Международное энергетическое агентство прогнозирует падение инвестиций в энергетический сектор в 2020 году на рекордные 20%. По сравнению с 2019 годом отрасль может недополучить около $400 миллиардов.

Международное энергетическое агентство ожидает беспрецедентного падения инвестиций в энергетику в 2020 году. По оценке аналитиков МЭА, падение составит 20% по сравнению с 2019 годом. Из-за пандемии коронавируса отрасль недополучит почти $400 миллиардов, говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020. При этом еще в начале года МЭА прогнозировало рост вложений в отрасль на 2%, что стало бы наибольшим ростом с 2014 года."Мировой экономический шок, вызванный пандемией COVID-19, оказывает широкое и зачастую драматическое влияние на инвестиции в энергетический сектор, – отмечается в отчете. – Энергетика, которая выйдет из этого кризиса, будет значительно отличаться от той, что была раньше. Уязвимость и последствия для компаний варьируются в зависимости от того, вкладывают ли они средства в ископаемое топливо или низкоуглеродные технологии, а также от того, в каких странах они работают".При этом одним из аутсайдеров эксперты МЭА считают нефтяную отрасль. Снижение инвестиций в ней должно стать наибольшим – 32% по сравнению с прошлым годом."По нашим оценкам, в 2020 году расходы на нефть упадут более чем на $1 триллион, в то время как доходы электроэнергетического сектора упадут на $180 миллиардов", — сообщает агентство."Запертые дома потребители не могут воспользоваться более низкими ценами, поэтому на рынках отсутствовал традиционный стабилизирующий элемент. Вместо этого задача балансирования рынка в 2020 году почти полностью выпала на долю предложения", – поясняют в агентстве.Потенциальное падение инвестиций в нефтегазовой отрасли на треть уже вызвало рост заимствований, указывают эксперты МЭА. При этом есть вероятность, что в 2021 году режим сокращения расходов сохранится."Сокращения и финансовый стресс особенно заметны среди некоторых независимых американских компаний и производителей сланца, многие из которых еще до падения цен столкнулись с требованиями инвесторов изменить бизнес-модели и улучшить денежный поток, – говорится в обзоре. – Некоторые производители сланцевых и других ресурсов хеджируют часть добычи 2020 года по более высоким ценам, но эта защита недолговечна и не дает серьезных гарантий в нынешних экстремальных рыночных условиях".Снижение инвестиций в угольную промышленность в 2020 году, по оценке МЭА, составит примерно 15% по отношению к прошлому году, а в энергетическом секторе вложения сократятся на 10%. При этом в МЭА ожидают исторических перемен в 2020 году: электричество становится наиболее затратной статьей потребительских энергетических расходов.