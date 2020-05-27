Согласно прогнозу Международного энергетического агентства глобальное потребление нефти в 2020 году на фоне пандемии коронавируса может сократиться на $1 триллион.

Карантинные меры, которые вводятся в большинстве стран мира, в 2020 году приведут к падению расходов потребителей на нефть до $2,5 триллиона, полагают в Международном энергетическом агентстве. Таким образом, падение глобального потребления нефти, по оценке экспертов МЭА, составит $1 триллион в денежном эквиваленте, говорится в обзоре агентства."В результате глобальных ограничительных мер мировой спрос на нефть снизился в беспрецедентных масштабах, – отмечают в МЭА. – Использование автотранспорта в регионах, где действуют ограничения, упало на 50-75%, а к концу марта 2020 года средняя глобальная активность автомобильного транспорта упала почти на 50% от уровня 2019 года. Воздушные перевозки в некоторых регионах практически прекратились. При этом активность авиации в некоторых европейских странах снижается более чем на 90%".В ранее опубликованном ежегодном обзоре Global Energy Review агентство отмечает, что к концу I квартала текущего года активность на глобальном рынке авиаперевозок упала на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В результате снижения мобильности только в марте мировой спрос на нефть упал на рекордные 10,8 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении", – говорится в обзоре.Кроме того, по оценке МЭА, в странах, где действуют наиболее жесткие ограничения, снижение спроса на энергоносители в целом составило порядка 25% в неделю. В странах, где блокировки были введены частично, в апреле сокращение составило в среднем 18% в неделю.Мировой спрос на энергоносители по итогам I квартала текущего года упал на 3,8%, отмечают в МЭА. Больше всего пострадали спрос на уголь и нефть. Спрос на электроэнергию в периоды полных блокировок в ряде стран падал на 20%."По нашим оценкам, расходы потребителей на нефть упадут более чем на $1 триллион в 2020 году, тогда как поступления в электроэнергетическом секторе снизятся только на $180 миллиардов, что во многом будет вызвано ростом неплатежей", — полагают аналитики МЭА.