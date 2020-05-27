Перчатки, маски, антисептики стали привычными в последние недели на любом предприятии. В таком режиме работают и мебельные фабрики Пензенской области. Из-за пандемии объемы производства упали почти наполовину, но по итогам года рассчитывают наверстать. Заказы на мебель поступают в Пензу не только из России.

Перчатки, маски, антисептики стали привычными в последние недели на любом предприятии. В таком режиме работают и мебельные фабрики Пензенской области. Из-за пандемии объемы производства упали почти наполовину, но по итогам года рассчитывают наверстать. Заказы на мебель поступают в Пензу не только из России.На мебельной фабрике сейчас работает более 350 человек, все трудятся в масках. Это нисколько не мешает продолжать выпуск качественного продукта, ведь люди здесь только контролируют процесс. Так называемую грязную работу выполняет высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование.Продукция фабрики продолжает пользоваться спросом по всей России и в странах ближнего зарубежья. Поэтому компании важно не останавливать производство и заботиться о здоровье персонала."Выставили умывальники с горячей и холодной водой, дезинфицирующие средства, бесконтактное мыло, санитайзеры. Благодаря этим мерам у нас не заболело ни одного сотрудника", — говорит генеральный директор одного из предприятий Владимир Стеклянников.Из плит собирают кухонные гарнитуры, шкафы, столы и многое другое. Продукция соседнего предприятия тоже продолжает пользоваться спросом. Заказы поступают из Литвы, Чехии, Казахстана и других стран. Однако из-за пандемии объемы производства снизились почти наполовину."Сейчас работает порядка 100 человек, в нормальном режиме работало 250. Потихоньку мы всех выводим на работу. У нас введен масочный режим, измеряем температуру на входе и в течение рабочего дня", – отмечает генеральный директор еще одного предприятия Павел Бояркин.В таких условиях сейчас работают все пензенские мебельные фабрики. Официально специалисты встали к станкам с 1 мая и работать могут только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора."Предприятия набирают обороты. Нет сомнений, что по итогам года они выйдут на прошлогодние объемы, — говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. — Наши предприятия сегодня входят в десятку лучших предприятий России. Я имею ввиду мебельное направление, мебельный кластер. Спрос на мебель только возрастает".В сокращенном составе и с соблюдением всех норм личной гигиены рабочие продолжат трудиться на предприятиях до окончания особого режима.