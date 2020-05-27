Мэр Москвы Сергей Собянин высказался насчет масочного режима в городе. По его словам, носить защитные маски в общественных местах мало кому нравится, но эта мера дает результат.

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался насчет масочного режима в городе. По его словам, носить защитные маски в общественных местах мало кому нравится, но эта мера дает результат.На встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24", Собянин отметил, что данный режим позволил минимизировать риск распространения коронавируса. Этот риск возрос после того, как 12 мая в столице возобновили работу ряд предприятий и стройки, поскольку большее количество людей стало пользоваться общественным транспортом."Конечно, мало кому такие требования нравятся, но результат-то следующий", – сказал мэр, уточнив, что ограничения привели к сокращению числа госпитализаций с COVID-19.По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве за сутки зафиксировано 2140 новых случаев заражения. В целом число заразившихся в городе составило более 171,4 тысячи человек.Ранее 27 мая глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что город готов к первому и второму этапам отмены противовирусных ограничительных мер.