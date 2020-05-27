Кризис открыл новые возможности для трансформации взаимодействия бизнеса, граждан и государства, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Некоторые сектора экономики вынуждены будут измениться.

Кризис открыл новые возможности для трансформации взаимодействия бизнеса, граждан и государства, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Некоторые секторы экономики вынуждены будут измениться."В кризис возникают новые возможности. За эти три-четыре месяца вся страна, все сферы пройдут путь, который в других условиях у нас бы занял годы" – отметил Решетников, выступая в Госдуме во время правительственного часа.Для этого в правительство внесен проект общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, отметил глава Минэкономразвития.Особое внимание в этом плане уделено малому и среднему бизнесу: "Это одна из точек роста в экономике, это капитал, который создан с большим трудом, это более 15,3 миллиона рабочих мест".Ради шанса для перемен "крайне необходимо, чтобы нормативная база была приведена в соответствие с этими новым возможностям", заявил министр. По его мнению, это одна из важнейших задач совместной работы министерства с парламентом.Многие эти перемены назревали, но кризис ускорил их появление. Необходимо отменить много старых норм, например отказаться от бумажного документооборота. Нельзя медлить и с поправками в трудовое законодательство для легализации дистанционного режима работы.Удаленка может сильно повлиять на разные секторы, например в сфере развития агломераций. Многие компании и сотрудники намерены и дальше работать без посещения офисов. В этом случае растет спрос на коворкинги и снижается интерес к офисной недвижимости."Очень многие почувствовали вкус удаленной работы, и далеко не все теперь готовы тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно", — считает министр.По его словам, вырастет доля онлайн-торговли, поэтому снизится спрос на аренду площадей в торговых центрах, которые уже не будут играть такой роли как раньше."Торговым центрам предстоит переосмыслить свое место, в том числе изменится рынок офисной недвижимости", — предупредил министр.Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня, сообщил Решетников. По его словам, активность начала расти с 12 мая, когда регионы начали постепенно снимать ограничения карантина. Но, как отметил Решетников, "значительный объем экономики находится в заморозке". Это непродовольственная розницы, общепит и туризм.К концу мая государственная поддержка экономики и населения составила 3,3 триллиона руб. Поддержка охватила 62 сферы экономики, пострадавших от пандемии, в которых занято "более 6 миллиона человек, из них 3,3 миллиона в компаниях малого и среднего бизнеса", отметил Решетников.