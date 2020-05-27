Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.Как сообщалось ранее, в связи с ситуацией с коронавирусом Минпросвещения приняло решение о переносе ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок.Этот год отличается от других тем, что можно подавать документы на поступление еще до сдачи ЕГЭ.Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году проведение ЕГЭ стартует 29 июня. Сдавать его будут лишь выпускники, поступающие в вузы.