Производство тепличных овощей в России выросло к 26 мая на 19% в годовом выражении до 508,1 тысячи тонн против 427,3 тысячи тонн к 26 мая 2019 года, сообщает Минсельхоз.

Производство тепличных овощей в России выросло к 26 мая на 19% в годовом выражении до 508,1 тысячи тонн против 427,3 тысячи тонн к 26 мая 2019 года, сообщает Минсельхоз.В том числе урожай тепличных огурцов увеличился на 19,2% до 350 тысяч тонн, помидоров — на 17,4% до 149 тысяч тонн.Наибольший урожай тепличных овощей собран в Липецкой (59,8 тысячи тонн), Московской (43,8 тысячи тонн) и Волгоградской (34,8 тысячи тонн) областях. В Калужской области собрали 26,1 тысячи тонн овощей, в Ставропольском крае — 26 тысяч тонн, в Краснодарском крае — 25,8 тысячи тонн.В 2019 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, собрали рекордные 1,14 миллиона тонн тепличных овощей, что на 14% выше показателя в 2018 году и на 26,7% выше среднего показателя за последние пять лет.Минсельхоз намерен увеличить к 2025 году производство тепличных овощей до 1,6 миллиона тонн.