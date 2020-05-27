Минсельхоз увеличит количество уполномоченных банков для участия в программе сельской льготной ипотеки. Прием документов от банков пройдет до 3 июня.

Минсельхоз увеличит количество уполномоченных банков для участия в программе сельской льготной ипотеки. Прием документов от банков пройдет до 3 июня.Сельская ипотека — одна из наиболее востребованных услуг в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает Минсельхоз.Увеличение количества банков-участников программы позволит расширить область действия услуги, а также повысить доступность ипотеки для населения.Сейчас в список уполномоченных банков входят "Россельхозбанк", Сбербанк, "Центр-Инвест", банк "Левобережный", "Ак Барс" и "Дальневосточный банк".Льготной ипотекой на селе уже воспользовались 3,8 тысячи человек в 61 регионе, выданы кредиты на 7,7 миллиарда руб. Однако объем полученных банками заявок превысил 140 миллиардов руб.Наибольший спрос на сельскую ипотеку отмечен в Ленинградской и Новосибирской областях, Башкирии, Татарстане и Удмуртии.Уровень финансирования программы позволяет улучшить жилищные условия для 11,2 тысячи семей, полагает Минсельхоз. С учетом высокого спроса Минсельхоз изучает вопрос увеличения размера финансирования программы.