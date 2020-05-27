В Министерстве здравоохранения разработали правила проведения пациентам ультразвуковых исследований (УЗИ), а также стандарты оснащения кабинета ультразвуковой диагностики.

В Министерстве здравоохранения разработали правила проведения пациентам ультразвуковых исследований (УЗИ), а также стандарты оснащения кабинета ультразвуковой диагностики. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В пояснительной записке к документу указывается, что он должен упорядочить проведение данного вида исследования в медицинских организациях.В частности, в проекте указывается, что сроки проведения УЗИ при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований. В случае подозрения на онкологию УЗИ должно быть сделано в течение 7 дней, а при оказании медицинской помощи в неотложной форме время ожидания этого исследования не должно превышать 2 часов.Предполагается, что правила вступят в силу 1 июля 2020 года.