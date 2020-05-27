Пособия по безработице надо увеличить для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с президентом РФ.

Пособия по безработице надо увеличить для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с президентом РФ.Ситуация с коронавирусом сильно повлияла на рынок труда и в России, и в мире."В этих условиях многим работодателям пришлось перестраивать свою работу. С одной стороны, чтобы защитить своих сотрудников от заболевания, с другой — чтобы обеспечить работу предприятий", — отметил Мишустин.Безработица в России в апреле ускорилась до 5,8% — это максимальный уровень с апреля 2016 года, следует из данных Росстата. Количество безработных в России за апрель выросло на 800 тысяч человек."В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда), — сообщается в обзоре Росстата. - При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 1,3 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона человек получали пособие по безработице".Количество безработных составляло на 1 января 2020 года 3,5 миллиона человек, по данным Росстата. Рост фактической безработицы в России до 5-6 миллионов человек по методике Международной организации труда к концу 2020 года не исключен, но антикризисные меры должны сохранить занятость, считают в министерстве труда и социальной защиты РФ.Инвестируйте в ОПИФы!Перейти₽Финансовые услуги оказывает: УК «Апрель-Капитал»Финансовые услуги оказывает: УКМинэкономразвития (МЭР) ухудшило прогноз по уровню безработицы в России: в 2020 году уровень безработицы составит 5,7% (в предыдущем прогнозе — 4,5%), в 2021 году — 5,4% (4,5%), в 2022 году — 4,9% (4,5%), в 2023 году - 4,7% (4,4%).МЭР ожидает существенного сближения показателей безработицы и регистрируемой безработицы, которую рассчитывают по методологии Международной организации труда (МОТ). Это произойдет из-за того, что власти увеличили размер пособий по безработице и граждане начали регистрироваться в службах занятости.